В Башкирии уже пять лет увеличивается количество детей-инвалидов

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Башкирии уже пять лет растет количество детей-инвалидов. Статистику на сегодняшнем оперативном совещании в республике озвучила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова.
По словам чиновницы, инвалидность детского населения Башкирии становится всю более актуальной проблемой. По ее словам, за последние пять лет в республике наблюдается устойчивая тенденция роста числа детей-инвалидов.
Динамика численности детей-инвалидов в Башкирии за последние пять лет (по состоянию на 1 июня):
2017 год – 15,4 тысяч человек
2018 год – 16,3 тысяч человек
2019 год – 16,8 тысяч человек
2020 год – 17,5 тысяч человек
2021 год – 18,1 тысяч человек