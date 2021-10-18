Хабиров рассказал, сколько жителей республики необходимо ежедневно вакцинировать от СOVID-19

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Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии рассказал, сколько жителей региона необходимо ежедневно вакцинировать от коронавируса.

– У нас уже полтора миллиона людей вакцинировано. Невакцинировано – порядка 800 тысяч. Если бы мы в день вакцинировали от 15 до 20 тысяч, к Новому году задачу бы выполнили. Мы мониторим сиутацию. Как только ситуация нам позволит, с Роспотребнадзором посоветуемся, и антиковидные нормы будем останавливать. У нас нет самоцели мучать людей, – отметил глава Башкирии.

Напомним, в Башкирии за минувшие сутки зарегистрировано 660 новых случаев заболевания коронавируса. За неделю в республике ковидом заразились 4 594 человек, а общее число инфицированных выросло уже до 77 473.