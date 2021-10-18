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Здоровье18 октября 2021 11:43

242 башкирские школы находятся на карантине из-за коронавируса

Об этом сегодня сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

242 школы Башкирии находятся на карантине из-за коронавирусной инфекции. Информацию сообщила руководитель Роспотребнадзора республики Анна Казак на сегодняшнем оперативном совещании в региональном правительстве.

– Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остается напряженной. Продолжается в заболеваемость в школах и средних профессиональных образовательных учреждениях. Сегодня 242 школы закрыты на карантин – это 543 класса. Случаи COVID-19 зарегистрированы в 69 организациях среднего профессионального образования, – рассказала Казак.

Напомним, в Башкирии за минувшие сутки зарегистрировано 660 новых случаев заболевания коронавируса. За неделю в республике ковидом заразились 4 594 человек, а общее число инфицированных выросло уже до 77 473.