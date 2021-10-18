«Действовать предельно жестко!» – Хабиров о контроле соблюдения антиковидных норм в торговых центрах

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Радий Хабиров приказал жестко контролировать соблюдение антиковидных норм в торговых центрах Башкирии. Свое заявление он озвучили на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики.

– Наша общая задача – с теми учреждениями, которые переходят на особый режим работы надо вести постоянно диалог. Мы заранее предупреждали наших коллег – руководителей торговых учреждений. Людям надо просто объяснять, зачем мы это делаем и почему. Я не могу назвать, на какой срок мы вводим эти нормы, но надеюсь, что сейчас мы выходим на определенный пик заболеваемости. Как позволит ситуация, мы эти нормы уберем. Подчеркиваю: там, где нас не слышат и нарушают нормы – действовать предельно жестко, – заявил глава Башкирии.

Напомним, сегодня, 18 октября, в Башкирии вступает в силу третий пакет антиковидных ограничений для непривитых от коронавируса граждан. Согласно указу главы республики теперь, без справки о завершенной вакцинации или справки о перенесенном за последние шесть месяцев ковиде не попасть в салоны красоты, парикмахерские, сауны, бани, бассейны, а также кафе, бары и рестораны с числом посадочных мест более 50.