За сутки в Башкирии зарегистрировано 660 новых случаев коронавируса

52 пациента находятся в тяжелом состоянии Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии за минувшие сутки зарегистрировано 660 новых случаев заболевания коронавируса. За неделю в республике ковидом заразились 4594 человек, а общее число инфицированных выросло уже до 77473. Такие неутешительные данные привел глава Минздрава на оперативном совещании в правительстве республики. Из числа активных больных 7138 человек находятся на амбулаторном лечении, на стационарном – 1062 человек. Состояние 52 пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще 16 пациентов подключено к аппаратам ИВЛ.

- В настоящий момент в республике развернуто 8155 инфекционных коек, из которых занято 88 процентов. Все они обеспечены необходимым запасом лекарств, СИЗов и кислорода, - добавил Забелин.

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привились 1 млн 436045 человек, что составляет 57,8 процентов от подлежащего иммунизации населения. Еще 1 млн 260365 жителей региона полностью завершили вакцинацию.