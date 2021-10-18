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Политика18 октября 2021 10:15

Радий Хабиров объявил о кадровых перестановках в правительстве Башкирии

От приставки «и.о.» избавилась руководитель одного из госкомитетов
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: facebook.com/gaiduk.ya

Фото: facebook.com/gaiduk.ya

Сегодня, 18 октября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров официально объявил о назначении руководителя нового госкомитета. Речь идет об образованном не так давно госкомитете по молодежной политике.

- Наши коллеги исполняли обязанности, но, необходимый срок прошел, и мы сочли возможным назначить председателем госкомитета республики по молодежной политике Гайдук Яну Александровну. Мы ее поздравляем, - заявил Радий Хабиров.

Напомним, не так давно глава Башкирии принял решение разделить единое министерство спорта и молодежной политики республики. Теперь министерство спорта отдельно, его возглавляет Руслан Хабибов, а по делам молодежи создали государственный комитет. Последний теперь официально возглавляет Яна Гайдук.