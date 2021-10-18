Радий Хабиров объявил о кадровых перестановках в правительстве Башкирии

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Сегодня, 18 октября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров официально объявил о назначении руководителя нового госкомитета. Речь идет об образованном не так давно госкомитете по молодежной политике.

- Наши коллеги исполняли обязанности, но, необходимый срок прошел, и мы сочли возможным назначить председателем госкомитета республики по молодежной политике Гайдук Яну Александровну. Мы ее поздравляем, - заявил Радий Хабиров.

Напомним, не так давно глава Башкирии принял решение разделить единое министерство спорта и молодежной политики республики. Теперь министерство спорта отдельно, его возглавляет Руслан Хабибов, а по делам молодежи создали государственный комитет. Последний теперь официально возглавляет Яна Гайдук.