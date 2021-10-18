Хабиров заступился за полицейских, которые задерживают людей без сертификатов о вакцинации

Радий Хабиров во время оперативного совещания правительства заступился за полицейских, которые задерживают людей без справок о вакцинации.

Напомним, что на прошлой неделе в Башкирии произошло как минимум два случая, когда полицейским пришлось применять силу в отношении граждан, которые пытались пройти в людные места без сертификата о вакцинации. В первом полицейский оседлал пенсионера в торговом центре, а во втором двое сотрудников МВД силой проволокли женщину, которая пыталась выехать из города в автобусе, по асфальту.

- К сожалению не все понимают важность и значимость норм. Нам нужно убеждать людей. Но власть на то и есть власть, чтобы принимать решения всеми мерами управления и принуждения. Все обязаны выполнять эти положения, - объяснил Хабиров в прямом эфире.