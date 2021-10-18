В Уфе откроется еще один пункт вакцинации от COVID-19

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В Уфе откроют еще один пункт вакцинации от коронавируса. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.

Пункт вакцинации расположен по улице Маршала Жукова, 12 в ТЦ «Карусель». Режим работы ежедневный: будние дни – с 13.00 до 20.00, выходные – с 10.00 до 20.00. Как передают слова уфимской мэрии сотрудники Минздрава, привиться препаратом «Спутник V» или «Спутник Лайт» здесь сможет любой желающий.

Напомним, сегодня, 18 октября, в Башкирии вступает в силу третий пакет антиковидных ограничений для непривитых от коронавируса граждан. Согласно указу главы республики теперь, без справки о завершенной вакцинации или справки о перенесенном за последние шесть месяцев ковиде не попасть в салоны красоты, парикмахерские, сауны, бани, бассейны, а также кафе, бары и рестораны с числом посадочных мест более 50.