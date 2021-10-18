В Башкирии за сутки произошли пожары в нескольких квартирах

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии за сутки в нескольких квартирах случились пожары. Подробности происшествий рассказали специалисты МЧС по Башкирии.

Вчера днем, 17 октября, в Октябрьском случился пожар в ванной двухкомнатной квартиры. Из зоны воздействия опасных факторов сотрудниками МЧС были спасены два человека. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек, среди них 5 детей. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Причины случившегося выясняются специалистами.

Второй пожар произошел вчера вечером, 17 октября, в Уфе. ЧП, как сообщается, случилось в однокомнатной квартире.

– Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуированы по лестничным маршам 15 человек, в том числе четверо детей. Открытое горение ликвидировано в 19:19. Пострадавших нет. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России, – сообщили сотрудники ведомства.