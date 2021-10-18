Следственный комитет проверит законность расселения жителей уфимских домов

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Следственный комитет по Башкирии проверит законность расселения жителей домов квартала, ограниченном улицами Черниковской, Коммунаров и Кольцевой. Как сообщает инормагентство «Башинформ», здесь находится 31 жилой дом, в квартирах которого проживает 500 семей.

Жители сообщили о свой проблеме в социальных сетях. Они записали видеообращение, в котором рассказали, что им предложили предложили выкупить собственное имущество за 50 тысяч рублей за квадратный метр. То есть, однокомнатная квартира в 30 квадратных метров, согласно таким условиям, обойдется им в полтора миллиона рублей. Мэрия Уфы не признала дома ни аварийными, ни ветхими. Все вопросы по расселению жильцов чиновники переложили на компанию «ПСК-6».

Подобные условия жильцы считает «кабальными». На обращение уфимцев в отреагировали в Следственном комитете России. Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю Следственного управления по Башкирии Денису Чернятьеву рассмотреть обращение и представить доклад.