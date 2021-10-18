Владелец уфимского киоска с шаурмой, где отравились 13 человек, остался безнаказанным

В этом самом киоске люди отравились, отведав шаурмы

Владелец уфимского киоска с шаурмой, где осенью 2019 года отравились 16 человек, включая пятеро детей, так и не понес наказания за продажу испорченной продукции. Речь идет о киоске на улице Бикбая в Сипайлово, там люди, полакомившись шаурмой, отправились в больницу с диагнозом острый гастроэнтерит.

Как пояснили в Октябрьском районном суде, в киоске во время проверки нашли множество нарушений: отсутствовали централизованное водоснабжение и канализация, средства дезинфекции, а также нарушались санитарные нормы при приготовлении блюд. В итоге владельцу киоска предъявили обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Но до реального наказания дело так и не дошло.

- Уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Постановление в законную силу не вступило, - пояснили в пресс-службе Октябрьского районного суда.