Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2021 19:17

В Уфе в лесу нашли вещи пропавшего активиста Ильгама Янбердина

От самого мужчины нет никаких известий уже с 11 октября
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: личная страница Ильгама Янбердина

Фото: личная страница Ильгама Янбердина

В Башкирии уже 6 день разыскивают пропавшего активиста Куштау Ильгама Янбердина. Как сообщает «Эхо Москвы в Уфе», в лесу неподалеку возле его дома были найдены куртка, пиджак, джемпер и телефон, принадлежащие мужчине.

Отметим, что в последний раз Ильгама Янбердина видели 11 октября. Его супруга Расима сообщила, что муж хотел пойти на флешмоб в честь защиты памятника Салавату Юлаеву, однако и там он не появлялся. Телефон Янбердина почти сразу оказался выключенным, и никто из знакомых не мог даже предположить, где может находиться активист. Его местонахождение по-прежнему остается неизвестным.