В уфимской компании заявили, что не имеют отношения к продавцам смертельного суррогата, которым отравились 34 жителя Оренбуржья

Фото: УМВД Оренбургской области

В Оренбуржье продолжают расследовать уголовное дело по факту смертельного отравления 34 человек метиловым спиртом. Ранее стало известно, что смертельную метанолсодержащую жидкость привезли из Уфы, вот только поставлялась она не как дешевая выпивка, а буровой раствор для антикоррозийной обработки нефтяных скважин.

Как рассказал в беседе с ГТРК «Башкортостан» директор уфимской организации «Уралнефтетранс» Динар Гильмуллин, некий гражданин под вымышленным именем предоставил им заведомо ложные данные, после чего купил так называемый буровой раствор.

- Это термодинамический ингибитор гидрата образования, в состав которого входит метиловый спирт и который используется для коррозийных обработок и ингибирования нефтяных скважин, — рассказал Динар Гильмуллин.

В свою очередь 36-летний поставщик суррогатного алкоголя, у которого в машине при обыске нашли накладные на покупку технической жидкости отрицает свою вину. Уроженец Азербайджана Роял Гулиев утверждает, что покупал технический спирт для производства «незамерзайки», а вот недобросовестный заказчик поставки решил продавать ее именно как алкоголь. Всего по уголовному делу были задержаны 15 человек, 8 из них сейчас находятся в СИЗО.