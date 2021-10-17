Многодетная мать из Башкирии пожаловалась на огромную очередь в поликлинике на вакцинацию

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В Башкирии продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Ранее министр здравоохранения республики отчитался, что в субботу на прививку пришло рекордное количество жителей региона – 40321 человек. Однако не все поликлиники и мобильные пункты вакцинации справляются с потоком пациентов, из-за чего образуются гигантские очереди.

Так многодетная мать из Кумертау пожаловалась на странице Радия Хабирова, что заранее записалась на прививку через «Госуслуги», а когда пришла в поликлинику к назначенному времени, то столкнулась с огромной живой очередью.

- Мать 5 детей, оставила все дела. Стою 3 часа уже. Записались через «Госуслуги», все данные записали. Пришла - сказали живая очередь. Пришли люди без очереди и по указанию свыше без очереди прошли. Все тут негодуют. Раз вводят принудительную вакцинацию, то пусть мобильные бригады образуют или дополнительный персонал выводят, и не мучают людей часами в очереди, - пожаловалась Найра М.

В доказательство своих слов женщина опубликовала фотографию, на которой несколько десятков людей толпятся в больничном коридоре, добавив, что это всего лишь половина очереди.

- Вторая половина вышла, так как дышать и находится всем вместе невозможно, - возмущается женщина.

В ответ на обращение многодетной матери сразу же отреагировали в региональном Минздрав, пообещав разобраться в сложившейся ситуации.