Радий Хабиров пообещал отремонтировать 1260 километров дорог в Башкирии

Ремонтные работы проводятся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня в России отмечают свой профессиональный праздник работники дорожного хозяйства. Свои поздравления «дорожникам» выразил и глава Башкирии Радий Хабиров, уточнив, что в республике в этой сфере работает порядка 28 тысяч человек.

Также Радий Хабиров подчеркнул, что по протяженности дорог федерального значения республика занимает второе место в России. В 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе было отремонтировано более 300 километров дорожного покрытия на 237 дорогах. На эти цели было потрачено более 6 млрд рублей, включая 1,7 млрд – из федерального бюджета. А всего до конца года в Башкирии будет отремонтировано 1260 километров дорог, так что дорожные работы, несмотря на осень, в полном разгаре.

- В 2022 году завершим работы по реконструкции дороги «Бирск-Тастуба-Сатка» в Караидельском и Дуванском районах. В ускоренном темпе продолжаем работы на крупнейшем инфраструктурном проекте - «Восточном выезде». Скоро приступим к строительству скоростной дороги М-12. Строим эстакаду через ж/д переезд в направлении Нагаево, ремонтируем старые и планируем строить новые мосты через реку Белую, - поделился своими планами в соцсетях Радий Хабиров, отметив, что не забывают власти и про районы, и по возможности выделяют средства на ремонт сельских дорог.