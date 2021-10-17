Жителя Башкирии придавило в лесу деревом, когда он рубил дрова

Фото: Госкомитет ЧС по РБ

Едва не завершилась трагедией обычная заготовка дров для 38-летнего жителя села Балагушево Чишминского района. Как рассказали в Госкомитете ЧС по Башкирии, сегодня утром мужчина вместе с женой отправился лес, чтобы запастись дровами на зиму. Вот только одно из срубленных деревьев повалилось на другое, которое, в свою очередь, и придавило дровосека.

К счастью, пострадавший мужчина выжил, хоть и получил переломы. Его супруга вызвала спасателей, которые оказали сельчанину первую помощь и передали его прибывшим медикам скорой помощи.