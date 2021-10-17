Министр ЖКХ Башкирии приехал в сквер в Шакше, чтобы посмотреть на засохшие саженцы деревьев

Фото: Алан Марзаев, ФБ

Министр ЖКХ Башкирии посетил сквер в Шакше, где якобы погибли все саженцы деревьев, посаженные в прошлом году в рамках экологической акции. О результатах своей проверки Алан Марзаев отчитался у себя в соцсетях.

- Лично убедился, что большинство саженцев живы, о чем говорит наличие на них листвы, пусть и высохшей. С прошлого года листва бы не держалась на стеблях, напоминаю, сажали их в прошлом году, - заявил Алан Марзаев.

Также чиновник возмутился язвительными высказываниями одного «депутата Госсобрания-Курултая», который обвинил его в гибели саженцев. По словам Алана Марзаева, этот депутат лично принимал участие в посадке деревьев, а вот об их поливе совсем не позаботился.

- Я бы сравнил это с тем, как в зимнюю стужу прохожий наблюдает за замерзающим на скамейке бездомным вместо того, чтобы оказать какую-то помощь. Дождавшись, когда тот скончается от переохлаждения, фотографирует его окоченевшее тело и выкладывает фото в соцсети, при этом ругает действующую власть, - заявил Марзаев.

Напомним, на прошлом оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров отчитал министра ЖКХ за неудовлетворительные итоги акции «Зеленая Башкирия». По словам главы республики, многие посаженные деревья действительно погибли из-за недостаточного полива.

- Задание мое вы не выполнили, опять двойку получили. Вот этого хаоса, когда мы втыкали деревья, где ни попадя, а потом перестали поливать, а они погибают – чтобы этого не было больше. Ну не прижились некоторые деревья, значит, надо их оперативно менять, - заявил тогда Хабиров.