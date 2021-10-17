Житель Башкирии хотел развлечься со жрицей любви, но вместо этого лишился крупной суммы денег

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях в полицию обратился 40-летний житель Октябрьского, который пожаловался на мошенников, выманившего у него 75 тысяч рублей. Как рассказал огорченный мужчина, он отмечал свое возвращение из долгой командировки, а позже, расслабленный алкоголем и соскучившись по женской ласке, решил вызвать к себе проститутку. Выбирать жрицу любви мужчина решил в интернете – нашел объявление с симпатичной девушкой на фотографии и позвонил ей. Милый голосок ответил, что необходимо перевести предоплату в размере 1,5 тысячи рублей, и продиктовал номер карты. После перевода на сообщение мужчины пришло смс с адресом, вот только номер квартиры девушка не назвала, заявив, что она побаивается незнакомцев, а потому ей необходимо перевести еще 4,5 тысячи в качестве залога.

Распаленный фантазиями о предстоящем вечере мужчина отправился на такси по указанному адресу, как неожиданно ему позвонил неизвестный и, представившись сутенером, заявил, что ранее переведенные деньги «не распознает» некая программа. А значит – нужно перевести их заново. Всего в общей сложности мошенники выманили у доверчивого горожанина около 75 тысяч рублей, после чего перестали отвечать на звонки и отключили мобильники. Поняв, что его попросту развели, мужчина обратился в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время производится комплекс следственных и оперативно-розыскных действий, направленных на установление лиц, совершивших данное преступление, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.