В Уфе после болезни скончался известный поэт и переводчик Сергей Янаки

Фото: Сергей Янаки, личная страница в соцсетях

В Уфе после болезни скончался известный поэт, публицист и переводчик Сергей Янаки. О смерти писателя сообщил его сын, написав на странице отца прощальные слова. Отметим, что еще 29 сентября Сергей Янаки поделился со своими подписчиками, что его семья заболела коронавирусом, и придется лечь в больницу.

- Прошли только что КТ (спасибо скорой помощи за направление). У нас с женой по 20%, у дочери - 24%. Доехали на такси до дома, как из поликлиники звонок - госпитализироваться! Собираем сумки, - такая была последняя запись писателя в соцсетях.

Что именно стало причиной смерти талантливого литератора – ковид или осложнения другого заболевания – родные не уточняют. Многочисленные друзья и читатели Сергея Янаки выражают свои соболезнования.

- Ушел талантливый поэт, отличный переводчик. Я очень благодарен Сергею Янаки за его переводы. Он был прекрасным человеком. Для нашей литературы его уход большая потеря. Спи спокойно, поэт. Скорбим, - пишет Фаниль Буляков.

Сергей Янаки – автор книги стихов «Мое язычество», постоянный автор публикаций в российских и региональных альманахах, а также с 2015 года член Союза писателей России и Башкортостана.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным Сергея Янаки.