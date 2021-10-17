Еще 35 жителей Башкирии скончались за сутки от коронавируса

Больше всего умерших - среди непривитых пациентов старше 60 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии ситуация с эпидемией коронавируса по-прежнему остается весьма напряженной. По последним данным оперштаба, за сутки в республике зарегистрирован 661 новый случай ковида, общее число зараженных достигло уже 76813 человек. Продолжает расти и число умерших от осложнений вируса: за сутки скончались 35 жителей республики, всего – 2124 человека. Одновременно увеличивается и число выздоровевших: за последние 24 часа было выписано 687 пациентов. Всего победить коронавирус смогли 668917 человек.

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация от коронавируса. Так, в минувшую субботу в регионе привилось рекордное число жителей – 10642 человека вакцинировались 1 компонентом, 3294 – полностью завершили вакцинацию. Такой ажиотаж вызван тем, что в республике ужесточаются антиковидные требования, а также появилось распоряжение регионального Роспотребнадзора об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.