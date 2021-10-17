«Даже диджей пьяный»: бар в Башкирии устроил отвязную вечеринку

Фото: соцсети

Отвязная вечеринка прошла на днях в одном из баров в Ишимбае. Очевидцы выложили в соцсети фотографии, на которых посетители веселятся, забыв про защитные маски.

- Полный бардак. Пускают даже в спортивных штанах. Диджей в пьяном состоянии и неадекватен, - пишет возмущенный автор фотографий.

Многие комментаторы подтвердили, что с недавних пор, как у бара сменилось руководство, там действительно часто происходят непотребство, а уж про соблюдение антиковидных требований и вовсе никто не вспоминает.

Фото: соцсети

- Постоянно драки, разборки, на той недели каких-то парней избили толпой, - рассказывает Макс К.

Напомним, что по решению властей, с 18 октября в Башкирии без справки о вакцинации или перенесенном за последние 6 месяцев коронавирусе нельзя будет попасть в салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, бары, кафе и рестораны, в которых более 50 посадочных мест. При этом ношение масок и соблюдение социальной дистанции по-прежнему остается обязательным требованием во всех общественных местах.