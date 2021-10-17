В Башкирии в субботу был поставлен рекорд по вакцинации от коронавируса

Многие граждане после указа Роспотребнадзора без прививки не смогут выйти на работу Фото: Олег ЗОЛОТО

Суровые антиковидные ограничения и требования обязательной вакцинации отдельных категорий граждан возымели эффект, и люди ринулись штурмовать поликлиники и мобильные пункты вакцинации. Так в минувшую субботу, 16 октября, в Башкирии был поставлен рекорд по количеству вакцинированных – за сутки вакцину получили 40321 человек. Как сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин в своих соцсетях, первым компонентом привились 27045 человек, полностью завершили вакцинацию – 13276.

Всего в настоящий момент в Башкирию поступило 1910449 доз антиковидных вакцин. Первым компонентом всего привились уже 1422447 человек (57,2% от общего числа вакцин), а полностью – 1259376 жителей республики.