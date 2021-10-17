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Здоровье17 октября 2021 9:27

В Башкирии в субботу был поставлен рекорд по вакцинации от коронавируса

За сутки от ковида привились 40321 человек
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Многие граждане после указа Роспотребнадзора без прививки не смогут выйти на работу

Многие граждане после указа Роспотребнадзора без прививки не смогут выйти на работу

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суровые антиковидные ограничения и требования обязательной вакцинации отдельных категорий граждан возымели эффект, и люди ринулись штурмовать поликлиники и мобильные пункты вакцинации. Так в минувшую субботу, 16 октября, в Башкирии был поставлен рекорд по количеству вакцинированных – за сутки вакцину получили 40321 человек. Как сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин в своих соцсетях, первым компонентом привились 27045 человек, полностью завершили вакцинацию – 13276.

Всего в настоящий момент в Башкирию поступило 1910449 доз антиковидных вакцин. Первым компонентом всего привились уже 1422447 человек (57,2% от общего числа вакцин), а полностью – 1259376 жителей республики.