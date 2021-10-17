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Общество17 октября 2021 8:06

В Башкирии запоздалое бабье лето сменится дождями и похолоданием

Уже в понедельник температура воздуха упадет до +10 и продолжит снижаться
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Запоздалое бабье лето подходит к концу, и осень стремительно входит в свои права. Уже с понедельника в Башкирию придут похолодание и дожди. температура воздуха сначала упадет до +10, потом будет постепенно снижаться до +7; +4. Ночью к концу следующей недели все чаще будут заморозки. Про солнечные день тоже придется забыть: небо затянут унылые тучи и зарядит дождь, иногда и вперемешку со снегом. Прибавьте к этой картине сильный ветер с порывами до 12 метров в секунду и туманы по утрам – и вот вам типичная погода во второй половине октября.

В Уфе характер погоды существенно не изменится. Всю неделю будет крапать дождь, температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до -2, днем, в среднем, столбики термометров покажут +7; +9 градусов.