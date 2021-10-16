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Экономика16 октября 2021 19:27

В Башкирии на перелеты чиновников готовы потратить более 20 млн рублей

Соответствующий тендер недавно появился на сайте госзакупок
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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На авиаперелеты официальных лиц из бюджета планируют выделить 20,4 млн рублей

На авиаперелеты официальных лиц из бюджета планируют выделить 20,4 млн рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно на сайте госзакупок появился тендер, победитель которого должен будет организовывать перелеты официальных лиц и делегаций из Башкирии. Заказчиком стало министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Согласно закупочной документации, победитель электронного аукциона должен будет организовать авиаперелеты и провоз багажа, а также обслуживание в специальных залах для делегаций и в VIP-залах. В стоимость услуг входит также наличие бортпроводников на воздушных судах и питание «по классу обслуживания». А летать башкирские чиновники будут «по заявка». Проще говоря, подали заявку в компанию, которая победит в тендере – полетели.

Начальная сумма госконтракта на перелеты башкирских делегаций – 20,4 млн рублей. Деньги должны будут выделить из бюджета республики.