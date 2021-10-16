Власти Уфы определились с улицами в центре, где будут платные парковки

Фото: Рустем Ахунов

Мэрия Уфы разработала проект, согласно которому в центре башкирской столицы появятся зоны платной парковки автомобилей. Об этом сообщает портал UFA1.RU со ссылкой на администрацию города. По данным издания, чиновники уже определились с улицами, где стоянка для автомобилей станет платной.

Проект по внедрению платных парковок в городе должны запустить уже в следующем году. В ближайшем будущем уфимцам и гостям башкирской столицы придется платить за парковку на улицах Революционной, Аксакова, Заки Валиди и в районе улиц Айская и проспекта Салавата Юлаева, пишет UFA1.RU.