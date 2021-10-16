«Никому не желаю туда попадать»: в Башкирии нашли инфекционную больницу с самыми жуткими условиями

Фото: соцсети

На днях в социальных сетях у главы Башкирии появился комментарий от жительницы республики, который иначе как криком души не назовешь. Женщину вместе с годовалым ребенком положили в больницу в Мелеузе, так как малыш заболел ангиной. По словам горожанки, их определили в отделение, где раньше располагалась наркология. Самих же больных наркоманией перевели в хирургическое отделение.

- Это полная антисанитария!!! Тараканы бегают 3х сантиметровые! Кровати, на которых невозможно даже сесть! Кроваток для маленьких детей вообще нет! А если по нужде надо будет выйти, то ребенка брать с собой? Вот фото палаты, и на такой кровати должны уместится я и мой годовалый ребенок?! – возмущается женщина.

Чтобы подтвердить свои слова она опубликовала снимки из той самой палаты, где оказалась с малышом. В добавок молодая мама подчеркнула, что в самой палате стоит зловонный запах табака и алкогольного перегара.

- Конечно же я написала отказ от стационарного лечения, будем лечится дома! Никому не желаю туда попадать... Здоровья всем! – подытожила жительница Башкирии.

В ответ на ее обращение в Минздраве республики заявили, что разберутся с ситуацией.