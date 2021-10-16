Облачно, без осадков: какая погода ждет жителей Башкирии в воскресенье, 17 октября

Синоптики обещают теплую погоду без осадков Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В предстоящее воскресенье, 17 октября, в Башкирии ожидается облачная погода без существенных осадков. По данным Башгидрометцентра в республике завтра прогнозируется слабый ветер, днем умеренные порывы. Температура воздуха с субботы на воскресенье составит -2, -7 градусов Цельсия, в некторых районах республики до +3 . Днем воздух прогреется до +10, +15 градусов Цельсия.

По данным сервиса Gismeteo днем в воскресенье скорость южного и юго-западного ветра будет достигать 3-7 метров в секунду. По прогнозам синоптиков выпадения снега на территории Уфы и Башкирии не ожидается. Однако рано утром дороги могут быть скользкими – такое явление метеорологи называют «черный лед». Около 8 часов утра автомобилистам на трасса следует быть предельно внимательными и осторожными.