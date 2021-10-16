Радий Хабиров наградил госпремиями лучших ученых Башкирии

Награды получили ученые из различных областей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров распорядился наградить государственными премиями лучших ученых республики. В список лучших и самых успешных по итогам 2021 года попали представители нескольких сфер науки.

Например, среди награжденных есть доктор геолого-минералогических наук, эксперт «РН-БашНИПИнефть» Евгений Лозин, кандидат медицинских наук и доктор биологических наук, сотрудник уфимского филиала РАН Александра Карунас и доктор биологических наук, сотрудник того же института биохимии и генетики УФИЦ РАН Рита Хусаинова.

Среди филологов государственную премию получили пятеро преподавателей БашГУ. Лучшими в своей сфере были признаны Гульфира Абдуллина, Филюза Фаткуллина, Рахим Мурясов, Искандер Саитбатталов и правовед Айнур Хайбуллин.

В области точных наук госпремии получил коллектив авторов научных работ под общим названием «Двойственности в теории функций и операторов». Среди награжденных доктора физико-математических наук Булат Хабибуллин, Хабир Ишкин и Олеся Кривошеева, а также кандидат наук Наталья Абузярова.