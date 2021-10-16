В массовой аварии на трассе в Башкирии пострадали три человека

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня днем, 16 октября, на трассе М-5 в Иглинском районе Башкирии произошла массовая авария. По данным регионального управления МЧС, около 12 часов дня на 1498 километре столкнулись сразу четыре автомобиля: большегруз «Volvo», «Renault Logan», «Лада Веста» и ГАЗель Некст. К счастью, в результате ДТП никто не погиб.

По данным МЧС по Башкирии в аварии пострадали три человека, детей среди них нет. На данный момент все они госпитализированы в уфимскую ГКБ №13.

При столкновении автомобилей из баков на асфальт пролилась жидкость, которую оперативно смыли с дороги сотрудники МЧС. Также сотрудники экстренной службы создали под машинами воздушно-пенную подушку. Сейчас на этом участке трассы М-5 организовано реверсивное движение.