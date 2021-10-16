В Уфе простились с умершей от коронавируса вице-мэром Гульнарой Валиевой

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Сегодня, 16 октября, в Уфе простились с вице-мэром города Гульнарой Валиевой. Чиновница на днях скончалась от последствий заражения коронавирусом. На гражданскую панихиду пришли друзья, соратники и коллеги безвременно ушедшей начальницы финансового управления уфимской городской администрации.

Во время прощания с вице-мэром с поминальным некрологом выступил сити-менеджер Уфы Сергей Греков.

- Это огромная потеря для нас всех. Она внесла огромный вклад в развитие республики и ее столицы. Была жизнерадостным человеком, готовой в любой момент прийти на помощь каждому. Оставалась на своем посту до последнего, - с горечью произнес Сергей Греков.

На церемонии прощания с покойной Гульнарой Валиевой присутствовали и высокопоставленные чиновники республиканского правительства: министр финансов Лира Игтисамова и замруководителя администрации главы Башкирии Искандер Ахметвалеев.

Напомним, что это уже вторая жертва COVID-19 в администрации Уфы – в конце октября 2020 года от последствий коронавируса скончался мэр города Ульфат Мустафин.