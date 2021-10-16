Число заражений коронавирусом в Башкирии перевалило за 76 тысяч, скончались еще 36 человек

За прошедшие сутки ковид подтвердился у 664 жителей Башкирии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с распространением коронавируса в Башкирии продолжает усугубляться. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на утро 16 октября 2021 года количество заболевших ковидом с начала пандемии уже перевалило за 76 тысяч – на данный момент зарегистрировано 76152 случая.

В Минздраве Башкирии сообщают, что всего с начала пандемии коронавируса в республике переболели и выздоровели 66132 человека. За прошедшие сутки с выздоровлением выписались 454 пациента.

Тем не менее, за прошедшие сутки в Башкирии COVID-19 подтвердился еще у 664 пациентов. К сожалению, за это же время от коронавируса и его последствий скончались 36 человек.

Что касается вакцинации жителей республики, то первый компонент вакцины на утро 16 октября получили 1,422 млн человек, а полностью прошли вакцинацию 1,259 млн человек.