В Уфе на три дня перекроют оживленную магистраль в микрорайоне Дема

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

В уфимском микрорайоне Дема с 20 по 23 октября 2021 года планируют полностью перекрыть участок улицы Ухтомского, сообщает пресс-служба городской администрации. За это время дорожные рабочие должны заменить верхний слой асфальта на участке от пересечения Ухтомского с улицей Правды и до пересечения с улицей Магистральной.

Как пояснили в мэрии Уфы, на время перекрытия движения на Ухтомского изменится и схема движения общественного транспорта. В горадминистрации просят с пониманием отнестись к временным «затруднениям движения». Автолюбителям предлагают заранее продумать альтернативные маршруты движения.