На трассе в Башкирии водитель цементовоза насмерть сбил пешехода

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня, 16 октября, на трассе Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, в десятом часу утра на 167 километре водитель цементовоза «Scania» сбил 32-летнего пешехода.

По предварительным данным, 60-летний водитель цементовоза сбил пешехода, внезапно выскочившего прямо перед грузовиком в неустановленном месте. Многотонная машина быстро приближалась, но мужчина все равно побежал на другую сторону. В результате аварии он скончался до приезда скорой помощи.

Как отметили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, сейчас на месте смертельного ДТП работает следственно-оперативная группа, которая и выясняет причины и подробности аварии.