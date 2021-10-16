В Башкирии из-за нарушений антиковидных правил закрыли популярный торговый центр

Фото: администрация Ишимбая

Накануне сотрудники полиции, Роспотребнадзора и местной администрации нагрянули с проверкой в торговый центр «Палуба» в Ишимбае. Как оказалось, администрация ТЦ не обеспечила соблюдение антиковидных правил, которые вступили в силу с 12 октября.

Напомним, согласно указу главы региона о режиме повышенной готовности к ЧС, подобные заведения теперь могут посещать только граждане с действующим сертификатом о прививке от COVID-19, справке о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев или при наличии свежего отрицательного ПЦР-теста, который годен только трое суток.

По данным административной комиссии Ишимбая, в ТЦ «Палуба» игнорировали проверку этих документов и впускали всех подряд. Также у посетителей не проверяли температуру, а сами они не носили защитные маски. В отношении владельца здания и арендаторов, игнорировавших новые антиковидные ограничения, были составлены протоколы. В скором времени административные дела будут переданы в суд, а сам торговый центр должен быть закрыт до устранения нарушений.