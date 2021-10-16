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Происшествия16 октября 2021 7:33

В Башкирии при разборе пепелища пожара обнаружили тело женщины

Трагедия произошла в Салаватском районе республики
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Поздним вечером в минувшую пятницу, 15 октября, в деревне Калмакларово Салаватского района Башкирии произошел пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, вспыхнул одноэтажный кирпичный дом с печным отоплением на улице Зеленая. На место незамедлительно прибыли сотрудники пожарной охраны и других экстренных служб.

По данным МЧС по Башкирии, вопреки оперативному реагированию на сообщение о пожаре, в ходе тушения дома было обнаружено тело 72-летней местной жительницы. Сейчас на месте пожара работает дознаватель МЧС, которому предстоит установить точные причины возгорания.

Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении. По словам соседей погибшей женщины, она курила и употребляла спиртные напитки.