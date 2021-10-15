«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» упустив преимущество в две шайбы за минуту

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» на чужом льду со счетом 4:3.

Игра в Екатеринбурге началась с быстрого гола защитника Зубарева, который забросил шайбу в ворота хозяев с передачи Петра Хохрякова уже на 5 минуте встречи. Сравнять счет команда из Екатеринбурга смогла только в середине второго периода.

На 47 и 48 минутах уфимскую команду вперед вывели Степан Санников и Маркус Гранлунд. Но уже через 10 минут хозяева вновь сравняли счет, забив две шайбы с разницей в одну минуту.

В итоге игра перешла в овертайм. В дополнительное время «Автомобилст» оказался сильнее – за секунду до конца овертайма шайбу в ворота Юхи Метсолы забил Стефан Да Коста.

Таким образом, «Салават Юлаев» проигрывает уже три матча подряд. Впереди у команды Томи Ламса выездные игры против «Металлурга», «Трактора» и ЦСКА.