В соцсетях распространяют ориентировку на извращенца, которого заметили в Уфе

Так может выглядеть мужчина, которого разыскивают Фото: vk.com

В уфимских группах в соцсетях распространяют ориентировку на мужчину, который якобы совершал развратные действия рядом со школой.

По предварительной информации, гражданину около 28-33 лет. Он невысокого роста – примерно 165 сантиметров и худого телосложения. Незнакомец был одет в темно-синюю куртку, светлые джинсы, черную шапку и черные туфли.

Известно, что мужчина мог совершать то, что стражи порядка классифицируют как «развратные действия» рядом со школой №118 в уфимской Черниковке. Сейчас розыском незнакомца занимаются стражи порядка.

Порталу «Mkset.ru» информацию о разыскиваемом мужчине «косвенно подтвердили» в МВД.