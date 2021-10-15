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Происшествия15 октября 2021 17:58

В соцсетях распространяют ориентировку на извращенца, которого заметили в Уфе

Мужчина якобы совершал непотребства в районе Черниковки
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Так может выглядеть мужчина, которого разыскивают Фото: vk.com

Так может выглядеть мужчина, которого разыскивают Фото: vk.com

В уфимских группах в соцсетях распространяют ориентировку на мужчину, который якобы совершал развратные действия рядом со школой.

По предварительной информации, гражданину около 28-33 лет. Он невысокого роста – примерно 165 сантиметров и худого телосложения. Незнакомец был одет в темно-синюю куртку, светлые джинсы, черную шапку и черные туфли.

Известно, что мужчина мог совершать то, что стражи порядка классифицируют как «развратные действия» рядом со школой №118 в уфимской Черниковке. Сейчас розыском незнакомца занимаются стражи порядка.

Порталу «Mkset.ru» информацию о разыскиваемом мужчине «косвенно подтвердили» в МВД.