В Уфе закроют движение на проспекте Октября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

17 октября на уфимском проспекте Октября будет закрыто движение. Это связано с тем, что на данной территории пройдет смотр коммунальной техники, обеспечивающей работу жилищно-коммунальной отрасли и сферы жизнеобеспечения в период зимы.

Как сообщила пресс-служба уфимской мэрии, мероприятие начнется в 10.00 часов, в нем примут участие 150 машин. Технику представят службы по благоустройству районов Уфы, Управления жилищного хозяйства, пожарной охраны, Горзеленхоз и другие.

– Мероприятие пройдет на проспекте Октября, от улицы Шафиева до Кольской. На время смотра данный участок будет перекрыт. В частности, движение транспорта будет закрыто с 07.00ч. до 12.00ч. Городские службы приносят извинения горожанам и гостям столицы за доставленные временные неудобства и просят заранее выбирать альтернативные маршруты передвижения по городу, – заявила городская администрация.