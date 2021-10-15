Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии отремонтируют лифты за более чем 2 миллиарда рублей. Недавно, как сообщает «РБК-Уфа», региональным оператором капитального ремонта был подведен итог трех аукционов на проектирование и ремонт лифтов.

Лифты отремонтируют в домах в пяти городах и четырех районах республики. Работы в Уфе, Октябрьском, Нефтекамске, Салавате, Стерлитамаке, а также в Благовещенском, Туймазинском, Белорецком и Мелеузовском районах проведет уфимское предприятие «Техлифт». Москвичи из «Щербинского лифтостроительный завод» заменят лифты в башкирской столице.

Стоит отметить, что начальная цена всех контрактов составляла 2,41 миллиарда рублей. Однако после торгов она снизилась на 36 миллионов.