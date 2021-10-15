«Выручка упала вплоть до нуля!»: башкирские бизнесмены просят отменить антиковидные ограничения в торговых центрах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Башкирские предприниматели просят отменить ограничения в торговых центрах. Свои обращения бизнесмены публикуют в электронной приемной органов власти республики.

Молодой предприниматель из Кумертау жалуется, что из-за антиковидных ограничений в местный торговый центр совсем перестали ходить покупатели.

– Выручка упала вплоть до нуля. Так как я недавно начал свою деятельность, брал кредиты и займы, соответственно платить в ближайшие ежемесячные платежи нечем, а еще зарплату сотрудникам платить нужно. Кто нам компенсирует убытки? – задается вопросом бизнесмен.

В другом обращении предприниматель просит ввести налоговые льготы и отменить на текущий год налог на имущество с физических лиц, чтобы хотя бы частично покрыть убытки.

Напомним, Башкирия вошла в десятку регионов России с самыми суровыми антиковидными ограничениями, обогнав в рейтинге Ленинградскую область и Чувашию.