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Общество15 октября 2021 15:00

Башкирское озеро Талкас стало особо охраняемой территорией

Соответствующее постановление недавно утвердили башкирские власти
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Андрей КУЗЬМИН

Фото: Андрей КУЗЬМИН

Озеро Таклкас, расположенное в Баймакском районе Башкирии, приобрело статус особо охраняемой территорией. На днях соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Под особой охраной будут редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных, занесенных в Красные книги Башкирии, России и Международного союза охраны природы.

Также теперь на территории памятника запрещается всякая деятельность, влекущая за собой за нарушение сохранности памятника природы: поиск, разведка и добыча полезных ископаемых; проведение буровых и взрывных работ; движение автотранспорта и прочее.