Башкирское озеро Талкас стало особо охраняемой территорией

Фото: Андрей КУЗЬМИН

Озеро Таклкас, расположенное в Баймакском районе Башкирии, приобрело статус особо охраняемой территорией. На днях соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Под особой охраной будут редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных, занесенных в Красные книги Башкирии, России и Международного союза охраны природы.

Также теперь на территории памятника запрещается всякая деятельность, влекущая за собой за нарушение сохранности памятника природы: поиск, разведка и добыча полезных ископаемых; проведение буровых и взрывных работ; движение автотранспорта и прочее.