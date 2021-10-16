«Им можно, а людям нет?»: уфимцы атаковали Хабирова в соцсетях из-за новых ограничений

Фото: Иван МАКЕЕВ

Уфимцы остались недовольны антиковидными правилами Хабирова, которые ввели в республики с 12 октября.

Напомним, что с этого вторника в Башкирии стало невозможно попасть в торговые центры без сертификата о вакцинировании или справки о перенесенном коронавирусе. При этом при посещении отдельно стоящих магазинов эти правила не действуют. Соцсети главы Башкирии Радия Хабирова буквально атаковали недовольные такими правилами граждане.

Уфимка Альбина З. сообщила, что 13 октября побывала в нескольких торговых центрах столицы. Документы при входе у нее проверили только в ТЦ «Мега». Девушка утверждает, что там охранники взглянули на ее QR-код, но не сверили фамилию владелицы документа.

- Сотрудники с датчиком стоят, болтают. А толку? Кому надо - пройдут. А самое интересное, как сотрудники без прививок попадают на рабочие места? То есть, им можно, а людям нет? Безобразие, честное слово.

Также уфимка возмущена тем, что в некоторые людные места можно попасть без прививки или справки.

- Думаете в продуктовом нет носителей? Или на работах? Или уж все закрывать. И школы в том числе. Как в том году в апреле, - пишет Альбина.

С девушкой оказались согласны и другие жители башкирской столицы, посетившие страницу главы региона в соцсетях.