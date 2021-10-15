Башкирия вошла в топ-10 российских регионов с самыми суровыми антиковидными ограничениями

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Башкирия вошла в десятку регионов России с самыми суровыми антиковидными ограничениями. Рейтинг составили специалисты «Агентство политических и экономических коммуникаций».

В данном рейтинге республика расположилась на шестом месте, уступив Ханты-Мансийскому автономному округу, Самарской области, Ямало-Ненецкому автономному округу, Калиниградской области и Москве. Замкнули топ-10 Белгородская область, Чувашия, Курская и Ленинградская области.

Напомним, 12 октября в Башкирии начался новый этап антиковидных ограничений. Согласно указу главы республики, без пройденной вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательном ПЦР-тесте нельзя появляться в торговых центрах, междугородних автобусах, концертных залах, кинозалах и театрах.