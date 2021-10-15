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Общество15 октября 2021 13:32

520 миллионов рублей вложат в строительство новой уфимской стоматологической клиники

В новом здании обещают установить самое современное оборудование
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

520 миллионов рублей проинвестируют в строительство стоматологической клиники в Уфе. Проект был на представлен на прошедшем «Инвестиционном часе» генеральным директором «Табиб плюс» Артуром Галеевым.

Клиника будет представлять собой двухэтажное здание площадью в одну тысячу квадратных метров. Расположено оно будет на улице Менделеева. В новом учреждении планируют установить современное оборудование в области стоматологии, ортодонтии и имплантологии.

– Коллектив клиники составит 50 человек. Объем инвестиций в строительство и закупку медтехники – 520 млн рублей. В качестве мер поддержки проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот, – рассказала пресс-служба главы Башкирии.