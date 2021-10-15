Морозные холода и дожди! Башкирские синоптики опубликовали неутешительный прогноз

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра в субботу, 16 октября, жителям Башкирии стоит холодов и дождей. МЧС по Башкирии предоставило прогноз погоды на начало выходных.

Специалисты не прогнозируют никаких опасных и неблагоприятных метеорологические явлений. В Башкирии завтра ожидается переменная облачность. В некоторых регионах прогнозируют небольшие дожди. Ветер будет юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3,+8°, местами она опуститься до -2°. Однако днем будет уже значительно теплее – +8,+13°.

Ночью и утром на отдельных участках шоссе республики ожидается дымка, видимость составит один-два километра.