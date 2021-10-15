В Башкирии зарегистрировано три лесных пожара

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Альшеевском и Кугарчинсом районах Башкирии зарегистрировано три лесных пожара. Подробности рассказали сотрудники МЧС по Башкирии.

Как сообщают спасатели, один из пожаров возник недалеко от села Аврюзово.

– Угрозы населенному пункту нет. Пожар локализован на площади 21 гектара. Тушение продолжается. Еще один пожар зарегистрирован недалеко от села Отрада. Пожар локализован на площади восемь гектар. Тушение продолжается. Отмечаем также, что за сутки на территории республики было зарегистрировано 29 термических точек, из них 20 подтвердились, – сообщили специалисты МЧС.

Третий пожар возник в восьми километрах от села Бекечево. Как сообщается, никакой угрозы поселению нет, пожар локализован на площади 0,2 гектара.