В Башкирии построят зерносушильный комплекс за 203 миллиона рублей

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В Туймазинском районе Башкирии построят зерносушильный комплекс и линии по упаковке грибов, овощей и фруктов. Проект на прошедшем «Инвестиционном часе» представил замдиректора КФХ «Туймазыагрогриб» Марсель Фаррахов.

– Вложив 203 миллона рублей, инвестор планирует возвести склады для хранения зерна и здание фасовки, приобрести и установить зерноочистительное, сушильное и упаковочное оборудование. На новом производстве появятся 20 рабочих мест. В качестве мер поддержки проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот, – сообщила пресс-служба главы Башкирии.

В настоящее время на площадке строительства уже подготовлен фундамент под фасовочный цех, также строители уже подвели инженерные коммуникации. Для возведения зернохранилища был арендован земельный участок.