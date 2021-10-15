В Уфе из-за ремонта на несколько дней полностью перекроют улицу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе на время ремонта на несколько дней перекроют улицу Ухтомского. Об сегодня сообщила пресс-служба столичной администрации.

Как рассказала уфимская мэрия, с 20 по 23 октября на улице Ухтомского перекроют проезжую часть на участке от улице Правды до улицы Магистральной. На территории будут проводится работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

– На время действия ограничения движения на указанном участке изменится схема движения маршрутов общественного транспорта. Просим с пониманием отнестись к временным затруднениям движения автотранспорта, связанным с дорожными работами на вышеуказанном участке улично-дорожной сети. На время ремонтных работ можно минимизировать неудобства, выбирая заранее альтернативные объездные маршруты, – заявили представители городской администрации.