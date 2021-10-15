45 высокотехнологичных троллейбусов поставят в Уфу и в Стерлитамак

Фото: Сайт главы Башкирии

В 2022 году в Уфу и Стерлитамак поступят новые модели троллейбусов. Вчера, 14 октября, глава Башкирии ознакомился с опытными образцами.

Новый транспорт представляет собой гибрид троллейбуса и электробуса марки «Горожанин». Ключевая особенность модели состоит в возможности автономного передвижения до 30 км без подключения к контактной сети.

– Это позволяет объезжать препятствия на дороге и участки обесточенных или поврежденных линий. Расчётный срок службы батарей – 7 лет. В списке опций машины – система информирования пассажиров, кондиционер, внешние и внутренние камеры видеонаблюдения, USB-зарядки для электронных гаджетов, – сообщила пресс-служба правительства республики.

В настоящее время техника проходит необходимые испытания. После получения разрешительных документов троллейбусы будут серийно выпускаться на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе. Башкирия заключила офсетный контракт на поставку в 2022 году 45 единиц транспорта для Уфы и Стерлитамака.