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Общество15 октября 2021 8:30

Представитель «БашРТС» предложила оплачивать отопление в рассрочку

Такое заявление Ирина Попова сделала в прямом эфире городского телеканала
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор «Теплосбыта», филиала компании «БашРТС», Ирина Попова предложила жителям республики оплачивать отопление в рассрочку. Такое заявление она сделала в прямом эфире телеканал «БСТ».

– Законодатель устанавливает четкие рамки, когда ресурсник может предложить рассрочку для жителей. Мы же сами, как правило, выбираем, в какой квартире жить, – заявила Попова.

Напомним, жители Башкирии жалуются на первые в сезоне счета за отопление. Обращения разгневанных людей можно обнаружить на многих электронных ресурсах региональных властей. Некоторым гражданам пришли начисление за сентябрь, хотя в тот месяц отопления у них не было.